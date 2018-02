Vlammen, kungfu en zéven keer Humble: dit mag je verwachten van Kendrick Lamar in het Sportpaleis

Het voorprogramma

Van alle interessante namen in de liner notes van Kendrick Lamars laatste album Damn, gestileerd als DAMN., was James Blake, die een pianoriff leverde aan het nummer Element, toch wel de opvallendste. Nu warmt onze favoriete elektronica-einzelgänger overal in Europa de arena's op voor K-Dot. Dat doet hij volgens NME met een intense set die hij regelmatig omgooit, maar waarin altijd ruimte is voor kleppers als Timeless, The Wilhelm Scream en zijn heerlijke Feistcover Limit To Your Love. Met een beetje geluk test Blake ook een paar van de nieuwe tracks uit die hij de afgelopen maanden heeft gelost.

