Vincent Byloo vertrekt bij Studio Brussel. Het programma dat hij tot voor kort met Eva De Roo presenteerde, zal door haar alleen worden verdergezet. Dat schrijft De Morgen en is bevestigd door VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

Vincent Byloo werkte zes jaar voor Studio Brussel en presenteerde in december 2014 nog mee Music For Life. Momenteel neemt hij de vooravond van Studio Brussel voor zijn rekening, samen met Eva De Roo. Volgens De Morgen zou er vanaf september geen plaats meer zijn voor Byloo in het zendschema van de zender.

De krant citeert een interne mail, waarin Byloo zou schrijven dat hij zich niet meer thuisvoelt bij Stubru. 'Dat onze wegen eerder vroeg dan laat zouden scheiden, was voor mij allang duidelijk', schrijft hij. 'En ik heb er ook vrede mee.' Hij had zijn vertrek graag eleganter gezien, 'maar daar hebben een paar mensen anders over beslist.'

VRT-woordvoerder Hans Van Goethem zegt dat de openbare omroep nog volop aan het bekijken was welke taken of functies Byloo in de toekomst nog kon krijgen. Die denkoefening gaat ook verder na de zelfgekozen exit van Byloo. In alle sereniteit, aldus Van Goethem. 'Het antwoord op die vraag ligt volledig open.'

Vincent Byloo en Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen waren niet bereikbaar voor commentaar.