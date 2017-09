Vijf namen om naar uit te kijken op het dancefestival Nuits Sonores

Modeselektor

Oftewel Moderat zonder derde lid Apparat. Gernot Bronsert en Sebastian Szary springen van techno naar dubstep en van hiphop naar house. Om maar te zeggen dat 'modeselektor' de vlag beter dekt dan 'disc jockey'.

- Paleis 10 Brussels Expo - vrijdag 15/9

Motor City Drum Ensemble

Een even raak gekozen naam: de sound van Motor City Drum Ensemble is schatplichtig aan de soul, jazz en techno van Detroit. Zelf komt Danilo Plessow uit een andere motor city, Stuttgart, de thuisstad van Mercedes en Porsche. Als geen ander tunet hij zijn sound met disco en house. Ook Pablo Valentino, met wie Plessow het MCDE-label runt, komt naar Nuits Sonores.

- Paleis 10 Brussels Expo - vrijdag 15/9

Raphaël Top-Secret

Doet iedereen dansen met platen die niemand kent. Deze Parisien met Brusselse link is een vertrouwde naam in de underground van São Paulo tot Vancouver, van Nederland tot Australië. Boogie, downtempo, Afro-Caraïbische synthesizermuziek, industriële dance en vroege ninetieshouse: RTS goochelt met obscure party hits that never were.

- Bonnefooi - donderdag 14/9

Africaine 808

Afrikaanse en andere exotische klanken combineren met moderne elektronica: het kan op veel manieren. Africaine 808 doet het consequent met de legendarische Roland TR 808-drumcomputer. Na een handvol geslaagde singles komt Africaine 808 nu voor de allereerste keer in België.

- Paleis 10 Brussels Expo - zaterdag 16/9

San Soda

U kunt op Nuits Sonores naar tijdloze kleppers als Laurent Garnier of The Hacker (en waarom ook niet), maar spaar wat van uw dansbenen voor San Soda. Als Nicolas Geysens geboren in Deinze maar al flink wat jaren in Berlijn gevestigd. Doet ook mee in FCL - hit: It's You - en bij Het Collect-Ief Deruyter (met Gratts, ook op Nuits Sonores), maar als zichzelf mengt hij kwaliteitshouse en -techno met disco en afro.

- Paleis 10 Brussels Expo - zaterdag 16/9