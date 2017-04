Vijf Belgische Record Store Day-platen die uw zuurverdiende centen waard zijn

Siglo XX - The Naked and The Death

De bijna onvindbare - tenzij u er een arm en been voor overheeft - debuutsingle van de Limburgse cold wave-band Siglo XX. Op de B-kant: Individuality, vorig jaar gebruikt in een reclamespotje van Prada. [7", TIDAL WAVES]

Het Zesde Metaal - Ploegsteert/Min Tempel

Minstens één jaar lang mag Het Zesde Metaal Ploegsteert het mooiste belpoplied aller tijden noemen. Klinkt nóg beter op gekleurd vinyl, met op de achterzijde een cover van Bonnie 'Prince' Billy's A King at Night. [7", UNDAY]

Koen De Bruyne - Piano Improvisations

De betreurde Koen De Bruyne werd twee jaargeleden al geëerd met een heruitgave van zijn debuut Here Comes the Crazy Man! Sdban haalde deze improvisaties op piano vanonder het stof. [10", SDBAN]

Max Berlin - Elle et moi

Eind jaren tachtig een van de oerknallen van de new beat, deze Gainsbourg-achtige verleidingswals van Jean-Pierre Cerrone, neef van discolegende Cerrone. Bekend van de soundtrack bij Any Way The Wind Blows. [12", MUSIC MANIA REPRISE]

Compro Oro - Bombarda

Tweede release van dit kwintet rond vibrafonist Wim Segers. 'Psycho etno party music', aldus de Gentenaars zelf. 'Latin jazz met een psychedelische hoek af' had ook gekund. [10", ZEPHYRUS]