Vier pareltjes die nog te ontdekken vallen op Rock Werchter

Declan McKenna (Donderdag, KluB C, 13.40 uur)

De hiphop was baas in BBC's Sound of 2017 dit jaar. Een van de weinige jongens-met-gitaar die de cut haalden was Declan McKenna. De amper 18-jarige snaak heeft een stem die aan Luke Pritchard van The Kooks doet denken en leunt ook muzikaal tegen die band aan. Zijn producer, James Ford, is ook die van The Last Shadow Puppets. Het resultaat is meer dan genietbaar, al hangt dat natuurlijk van hoe Brits u uw muziekjes graag lust.

Maggie Rogers (Vrijdag, KluB C, 15.15 uur)

Nog uit de Sound of 2017 komt deze straffe songsmid. Herinnert u zich nog de heisa rond Alaska, dat ene nummer van dat onbekende meisje dat Pharrell Williams meer dan beroerde? Ondertussen is Rogers alweer een jaar verder en een jaar wijzer. Benieuwd wat dat zal geven. En nee, we krijgen Alaska nog steeds niet uit ons hoofd.

Tash Sultana (Zaterdag, KluB C, 13 uur)

Zaterdag wordt het tweede podium van Rock Werchter geopend door een dame van veel muziekjes, die op korte tijd al een heerlijk oeuvre vol soul-, funk- en hiphopinvloeden bij elkaar heeft gebeatboxt, gespeeld en gezongen. Want ja, Tash Sultana speelt ook nog eens alles zelf in. Live stort ze zich zo begeesterend op al haar effectpedalen, drumpads en instrumenten dat ze zonder enige moeite het ochtendprut uit uw ogen knalt.

Toothless (Zaterdag, The Barn, 13.20 uur)

Bombay Bicycle Club heeft de pauzeknop ingeduwd en dat biedt ruimte aan bassist Ed Nash om de okselfrisse indiepop achter zich te laten. Bij Toothless mag het allemaal wat dromeriger. Van dromerig gesproken, het is bijna bizar hoezeer de stemmen van Nash en Greg 'Cigarettes After Sex' Gonzalez op elkaar lijken.