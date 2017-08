Vier minder bekende redenen waarom Elvis Presley The King is

1. Hij overleefde een tornado

Een denkoefening: hoe zou de wereld er hebben uitgezien zónder Elvis Presley? In 1936, toen Elvis Presley één jaar was, raasde een tornado van het type F5 - de ergste soort: catastrofale schade met windsnelheden tussen 419 en 512 kilometer per uur - door Tupelo, Mississippi, de geboortestad van Elvis Presley. 233 mensen kwamen om het leven en 700 raakten gewond, waarmee het de vierde dodelijkste tornado uit de Amerikaanse geschiedenis is. De foto's van Tupelo na de orkaan die u op het internet vindt, zien eruit alsof Michael Bay er net een film heeft opgenomen.

