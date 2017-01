Video: hoe de luchthoorn in de muziek verzeild raakte

De luchthoorn dook voor het eerst op op de B-kant van een Bob Marley and the Wailers-plaat, om daarna uit te groeien tot wereldwijd gebruikt geluid in reggae, hip hop en pop. Voor Bob Marley het geluid leende, was het in de jaren '60 al wijd verspreid in de Jamaicaanse dancings. Dat alles gaat terug naar één man: DJ Luis Diaz, aka Cipha Sounds.