Verrassing: Stromae brengt splinternieuwe track uit

In december zei Stromae, nom de plume van Paul Van Haver, nog dat hij geen zin had om te zingen. Wel om te schrijven en muziek te maken, 'maar een beetje meer in de schaduw'.

Zingen doet hij alvast niet in het nieuwe Repetto x Mosaert, genoemd naar de samenwerking tussen zijn eigen label Mosaert en het Franse schoenenmerk Repetto. Het nummer ademt wel de typische Stromaesound.

Over de samenwerking met Repetto sprak Stromae begin maart nog met Knack Weekend. Coralie Barbier van Repetto legde toen nog uit 'hoe veeleisend hij is op esthetisch vlak. Ik heb ook geleerd om tot het uiterste te gaan, om de codes te breken. Paul drijft alles verder door.'

Het is niet de eerste keer dat Van Haver vanuit het niets opduikt met nieuw werk. Zo kwam ook de videoclip van Formidable, waarin hij dronken door Brussel struint, totaal onverwacht en hadden veel mensen oorspronkelijk niet door dat alles in scène was gezet.