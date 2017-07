Verrassing: Solange komt gemiste Dourshow goedmaken op Pukkelpop

Solange staat op donderdag 17 augustus op de main stage van Pukkelpop. Dat meldt de organisatie zelf in een persbericht. De kleine zus van Beyoncé verraste vorig jaar met A Seat At The Table, Knack Focus' album van het jaar, en speelde deze zomer al op Glastonbury en Roskilde.

Normaal zou Solange deze maand op Dour hebben gespeeld, maar dat concert cancelde ze op het laatste moment. Nu maakt ze de schade dus goed, met een plaatsje tussen Ryan Adams, The Editors, The xx en Cypres Hill.

De organisatie van Pukkelpop had ook minder goed nieuws uit de kampen van Mondo Cozmo en Frances. Zij annuleren beide hun Pukkelpopshows.