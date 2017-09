Van Zweden tot Detroit: onze 5 muziektips voor Horst

Kornel Kovács

Zweden hebben een patent op onbezorgde dansmuziek. Voor wie het gehad heeft met platgeproducete, aviciiaanse tracks heeft het land van de köttbullar Kornel Kovács in de aanbieding. Kovács begon als een klunzige, veertienjarige jungle-deejay 'die rondhing met oudere gasten omdat zij me grappig vonden', maar maakte naam met toegankelijke house die rechtstreeks naar de booty gaat. Op Best Kept Secret leidde hij ons vol energie de nacht in, in Holsbeek zal dat niet anders zijn.

Le Motel

Hoewel hij op elke hoes en in elke credit evenwaardig naast Roméo Elvis staat te pronken, wordt diens vaste beatmaker Le Motel regelmatig over het hoofd gezien. Jammer, want na zijn uren legt hij fijne plaatjes op, waarop het moeilijk dansen, maar complexloos grooven is. Wie zijn laatste ep OKA heeft gehoord, heeft een goed idee van zijn stijl als platenruiter: een mix van etnische elementen, likjes jazz en droge beats die naar techno lonken.

Mehmet Aslan

Een lekkere hutsepot van Turkse volksmuziek en westerse disco? Yes baby! De muzikale Jeroen Meus van dienst heet Mehmet Aslan, kruidt het geheel regelmatig af met wat techno zoals de gebroeders Kalkbrenner die tussen hun boterhammen leggen en bewijst dat dansmuziek vandaag uit alle windrichtingen tegelijk mag komen aanwaaien.

Motor City Drum Ensemble

Van een raak gekozen naam gesproken: de sound van Motor City Drum Ensemble is schatplichtig aan de soul, jazz en techno van Detroit. Danilo Plessow steekt ook uw diesel aan en oliet uw bougies volgaarne met disco en house. Overigens, zijn remix van Caribou.'s Leave House is een aanradertje.

Romare

Knippen en plakken was het handelsmerk van kunstenaar Romare Bearden. Hij inspireerde producer Archie Fairhurst om in afgeserveerd vinyl te graven - hij haat Shazam - en vervolgen zelf te bric-à-braccen met Duitse folk, Japanse zang en andere rariteiten. Tegenwoordig zit hij meer in de disco en psychedelica, na uitstapjes in de jazz en blues à la Moby.