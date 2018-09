Van scoutsfeestjes naar Pukkelpop in 4 jaar tijd: wie is dj-talent AliA?

Communicatief. Inventief. Kleurrijk. Ondernemend. Rusteloos. Speels. Volgens de website van Scouts & Gidsen Vlaanderen zijn dat de kenmerken van de toekan, het totemdier van Alyah Rivière. Een levensgenietende toekan, om helemaal juist te zijn, maar ook een eigenzinnige, eclectische en opkomende, weet iedereen die de 19-jarige Leuvense, al even volgt. Of kent u tieners die met een mix van funk, jungle, jazz, hiphop en elfendertig andere genres mogen opwarmen voor Netsky in Club Vaag, Couleur Café afsluiten na Niveau 4, het all-star team van de Belgische hiphop, en getekend zijn bij het fijne label Tangram Records?

'Op een bepaald moment moest ik toch nee te zeggen tegen de mensen waar ik daarvoor ja tegen zei.' AliA

Als kind al kreeg Rivière de soul en funk in royale porties opgelepeld, met dank aan papa Yves, vaste dj van de voormalige Leuvense club Silo. Sinds een jaar of vier gaat ze zelf actief op zoek naar nieuwe, hippe tracks. De scoutsfuiven waar ze in het begin draaide, bleken al gauw te klein voor haar weidse muzieksmaak. 'Zo obscuur draaide ik toen nog niet, meer dingen als Kaytranada en zo. Maar op een bepaald moment moest ik toch nee te zeggen tegen de mensen waar ik daarvoor ja tegen zei.'

Tegen De Kunstbende en 45Toeren, de dj-wedstrijd van de Leuvense concertzaal Het Depot, zei ze wel ja, en met succes: de eerste wedstrijd won ze en bij Het Depot is ze vandaag resident. Wat later knikte ze nog eens bevestigend tegen Joris Vaes, baas van het indielabel Tangram Records, toen die haar vroeg om bij hem te tekenen. Daar bracht ze tot nu toe één nummer uit, een bootleg van Chaka Khans Never Miss The Water met de Rotterdammer Trian Kayhatu.

Meer komt er voorlopig ook niet. Niet alleen omdat ze zich nog niet zeker genoeg voelt - 'Ik heb nog heel wat te leren voor ik echt iets kan betekenen als producer' - maar ook omdat haar zomer razend nu al razend druk was, niet alleen door de vele sets, maar ook door haar herexamens. Ook de maandag na Pukkelpop moest ze aan de bak. 'Ik kan het niet goed inschatten', antwoordt ze als we vragen hoe het was. 'Ik denk niet dat ik geslaagd ben.' Rivière studeert sociaal werk, waarmee ze uiteindelijk toch in de muziekwereld wil belanden. 'Om festivals te organiseren of om me op een andere manier cultureel te engageren.'

De Levensgenietende Toekan moest haar werk voor Akabe (afdeling voor scouts met een beperking, nvdr.) opgeven, wegens niet combineerbaar met het dj-werk. Komt er onder meer voor in de plaats: een radiotour langs alternatieve stations in Amsterdam, Londen, Brussel, Parijs en dj-sets in onder meer Berlijn, Manchester, Lyon en Genève. Van Ondernemend en Rusteloos gesproken.