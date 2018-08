Van Miles Kane tot de favoriete Belg van Elton John: voor deze 8 festival-acts kom je best uit je tent

Maandag 20 augustus

De headliner: Sonic Youth-drummer Steve Shelley ontdekte hen, Pitchfork rekende hun 23 bij de beste shoegazeplaten aller tijden en ze figureerden op de soundtrack van de animatiereeks Rick and Morty. Of het Amerikaanse Blonde Redhead het ook live nog kan, komt u te weten in het OLT Rivierenhof.





De geheimtip: Het voorprogramma van bassiste Kazu en haar Redheads mag u evenmin missen: Snail Mail, het lofi-indierockvehikel van zangeres-gitariste Lindsay Jordan, nét van de middelbare schoolbanken af en al bevallen van een denderend debuut.





Zaterdag 25 augustus

De headliner: Voor niet veel meer dan 30 euro kunt u op de Citadel van Namen het kruim van de Belgische en Franse hiphop aan het werk zien tijdens Les Solidarités. Top of the bill op zaterdag is Parijzenaar Lomepal - afgeleid van 'l'homme pâle', de bleke man. Hij is maatjes met Caballero en Roméo Elvis en brak vorig jaar door in zijn thuisland met het album Flip.





De geheimtip: 'Fabulous', noemde Elton John de single I Need Lovin' van Kevin Mucyo Emery. Sindsdien gaat het hard voor de 21-jarige Denderleeuwenaar, die als Amery frisse r&b naar het voorbeeld van Michael Jackson, Stevie Wonder en Justin Timberlake maakt. Te ontdekken op Maanrock in Mechelen.





Vrijdag 31 augustus

De headliner: Miles Kane doet het in 2018 weer zonder Alex Turner, zijn bestie bij The Last Shadow Puppets. Op Crammerock zal hij zijn derde soloworp Coup de Grace boven de doopvont houden. 'My Adele moment', noemt hij die plaat zelf. Houd uw aansteker dus maar bij de hand.





De geheimtip: De AB haalt deze zomer andermaal 'the sound of Lisbon ghettos' naar de Feeërieën. Sierden op de vorige labelnight van de Portugese electronicastal Príncipe nog pioniers als Nidia Minaj, DJ Marfox en DJ Nigga Fox de affiche, dan is het dit jaar aan de jonge platenruiters. Laat u verrassen door de rauwe grime- en trancehybride van dj's Firmeza, Nervoso en Lycox.





Zaterdag 1 september

De headliner: De La Soulis dead? Nee, hoor. Ruim dertig jaar nadat ze de voor het eerst de handen in elkaar sloegen, komen Posdnuos, Trugoy en Maseo Crammerock afsluiten, met een kloeke liveband waarmee u haast een volledige voetbalploeg kunt samenstellen. Een nostalgietrip voor wie houdt van old school hiphop met een ziel.





De geheimtip: België heeft zijn eigen James Blake. Hij heet Jonas Steurs, komt uit Leuven en zal met zijn band Yusuf een zeemzoet alternatief bieden voor al dat electrogedreun op Laundry Day.