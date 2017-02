Van Gorbatsjov tot Elmo: vijf verrassende Grammy-winnaars

Michail Gorbatsjov, Bill Clinton en Sophia Loren - Best Spoken Word Album for Children (2004)

Wacht. Wat? Inderdaad, het vreemde trio bundelde de krachten als vertellers van Peter and the Wolf en ging met een Grammy lopen. Later probeerde de ex-Sovjetpresident opnieuw een muzikale carrière uit de grond te stampen met zijn cd Liedjes voor Raissa, een verzameling romantische liedjes ter herinnering aan zijn overleden vrouw. Helaas won hij daar geen Grammy voor.

Baha Men - Best Dance Recording (2000)

When the party was nice, the party was bumpin', zo ook in 2000. Baha Men zegt u misschien niet meer al te veel, maar hun hit Who Let The Dogs Out blijft een klassieker binnen het genre. Welk genre precies? Daar moeten we nog even over nadenken.

David Fincher - Best Music Video (1995, 2013)

We kennen Fincher allemaal als regisseur van Seven en Fight Club. Minder bekend is dat hij ook twee Grammy's op zijn schouw heeft staan. Hij begon zijn carrière immers als videoclipregisseur. Voor zowel Love Is Strong van The Rolling Stones, als voor Suit & Tie van Justin Timberlake kaapte hij een beeldje weg.

Barack Obama - Best Spoken Word Album (2006, 2008)

Ook Obama is tweevoudig Grammy-winnaar. Zijn audioversies van zijn memoires Dreams From My Father én die van The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream waren goed voor goud. Daarmee speelt hij gelijkspel met Jimmy Carter, die vorig jaar zijn tweede Grammy ging ophalen in dezelfde categorie. Ook Bill en Hilary Clinton wonen er elk eentje.

Elmo - Best Musical Album for Children (1999, 2000, 2002)

Je hoeft geen mens te zijn om een Grammy te winnen. Dat bewees de sympathieke roodharige Muppet. Elmo werd maar liefst driemaal beloond voor zijn capaciteiten. Het is en blijft een muzikaal genie.