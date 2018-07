Van Flume tot Franse rap: dit zijn de festivalplaten van Lost Frequencies

De dj: Vier jaar na zijn doorbraakhit Are You With Me en meer dan 1 miljard Spotifystreams later is Felix De Laet zo populair geworden dat zelfs je oma minstens een van zijn hits, steevast gedrenkt in Iberische housebeats en dito gitaren, kan meefluiten. De set: Tomorrowland, 28 juli, 21:10-22:25 uur. Hij speelt ook op Suikerrock en Crammerock.

Welke plaat zette je aan om zelf achter de draaitafels te kruipen?

FELIX DE LAET: In het begin was ik een grote fan van het Zweedse duo Dada Life. Hun Kick Out The Epic Motherfucker gaf mij zin om ook te beginnen draaien.





Welke muziek beluister je voor je set in de backstage?

DE LAET: Quand est ce que ca s'arrete van de Franse rapper Orelsan. Ik ben een grote fan van hem en vond zijn laatste album La fête est finie super!

Heb je een vaste opener?

DE LAET: Mijn eigen intro Before Today, een heel melodieuze nieuwe track die ik nog niet heb uitgebracht. Het is een mix geworden van elektronische klanken, akoestische gitaar en een wildere vrouwenstem. Die is nog niet officieel uit.

Heb je een go-to-nummer voor als het publiek moeilijk mee te krijgen is?

DE LAET: Are You With Me.





Grijp je vaker terug naar eigen werk om je publiek te laten meezingen?

DE LAET: Jep, de laatste mix van What Is Love doet het altijd!





En om de temperatuur op de dansvloer de hoogte in te jagen, zodat je publiek wat nader tot elkaar kan komen?

DE LAET: Dan zou ik gaan voor Send Her My Love in de remix van RO, een nummer dat wat trager is dan de rest van mijn set.





Een vraag waar je moeilijk op kan antwoorden met een nummer van jezelf: heb je een guilty pleasure die je graag in je set zou steken, maar waarvan je weet dat het niet kan?

DE LAET: Blue van Eiffel 65. Ik vind dat een supertof nummer, maar het zit zo wat op de borderline tussen leuk en awkward. (lacht)





Met welke plaat - of welk soort plaat - sluit je je sets af?

DE LAET: Two Pauz heeft een hele emotionele, krachtige mix gemaakt van mijn laatste single Melody met James Blunt.





Met welke muziek rij je 's nachts naar huis?

DE LAET: Insane van Flume.





En met welke platen kom je de ochtend na een feestje door?

DE LAET: Het album van de Canadese groep Wilderness Crew. Ze hebben er maar eentje, helaas, maar dat vind ik echt top!