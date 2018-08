Van Drake tot Fergie: dit zijn de festivalplaten van hiphop-dj Black Mamba

DE DJ: Als Black Mamba is Noonah Eze nog maar twee jaar aan het draaien, maar ze speelde haar sets vol urbaninvloeden en nieuwe muziek al op Rock Werchter en in clubs als Bloody Louis, Versuz & Bar Helder. Ook op Studio Brussel staat ze geregeld achter de decks. DE SET: 6 augustus op de Lokerse Feesten, maar ook de Antilliaanse Feesten, Wecandance, Laundry Day en Bomboclat festival staan nog op haar agenda.

Door welke dj of welk nummer ben jij beginnen te draaien?

NOONAH EZE: Toen ik tijdens het studeren voor het eerst een set van Faisal op Studio Brussel hoorde, was ik meteen fan. Ondertussen ken ik hem ook persoonlijk, maar ik ben nog steeds starstruck wanneer ik hem live zie draaien. Die manier waarop hij allerlei stijlen door elkaar gooit en toch constant de vibe hooghoudt!

Luister je naar muziek voor je set begint?

EZE: Meestal ga ik naar de andere dj's luisteren. Zo kom ik al in de juiste sfeer om daarna zelf goed te draaien. Ik ben niet de dj die voor zijn set in de backstage gaat drinken. Sowieso drink ik al drie maanden geen alcohol meer, als een soort van zelftest.

Heb je een vaste openingsplaat?

EZE: Nee, waarmee ik open, hangt af van waar en hoe laat ik speel. Op de festivals probeer ik vooral de laatste nieuwe tracks uit. Een van mijn persoonlijke favorieten van de laatste tijd is Djadja van Aya Nakamura: zomers, happy en het maakt de mensen meteen wakker.

Welke tracks zitten er in je mouw voor moeilijke momenten?

EZE: Ik probeer steeds sets te draaien waarop ik zelf graag zou feesten. In noodgevallen gooi ik er vaak een nummer van Rihanna of Beyoncé tussen, zeker voor een wat girly publiek, omdat ik zelf altijd een boost krijg van die songs. Iets als Bills van Destiny's Child in de Bazzart-remix doet het altijd goed.

Komen de liefhebbers van de betere schuurschijf aan hun trekken tijdens jouw sets?

EZE: Uiteraard, vooral met de reggaetonnummers. In dat genre is Daddy Yankees La Gasolina natuurlijk de referentie. Al valt het mij op dat als de nood het hoogst is, mensen op zowat alle nummers kunnen schuren, ook liedjes waar ik liever voluit op wil dansen.

En wat voor wie voluit wil zingen?

EZE: Ik speel graag meezingers, maar wel atypische. Geen foute meebrullers dus, maar liever iets dat wel catchy én stijlvol is zoals Fake Love van Drake of Don't Care van Coely. Op Mamba Nights, het feestje dat ik zelf organiseer in mijn geboortestad Sint-Niklaas, sta ik telkens weer versteld hoeveel mensen ook die songs luidkeels meezingen.

Met welk nummer doe je de muzikale boeken dicht?

EZE: Ik ben heel slecht in afsluiten. Zo een rustig nummertje spelen om af te ronden, ik kan dat echt niet. Bij mij is het een kwestie van pompen tot het einde en dan beseffen dat het voorbij is. Nu ben ik een lijstje aan het aanleggen met mogelijke slotnummers. Op Couleur Café was mijn laatste nummer bijvoorbeeld Glamorous van Fergie. Een rustige track, die je het gevoel geeft: ah, dat was weer nice.

Met welke muziek rijd je naar huis na je set?

EZE: Vaak moet ik vechten tegen de slaap en jaag ik er energieke nummers door, zoals Praise The Lord van Asap Rocky. Als het niet zo laat geworden is, laat ik me verrassen door wat Soundcloud me aanraadt.

En welke tracks helpen je door de ochtend na een feestnacht?

EZE: Sowieso mag het dan allemaal wat meer laidback zijn. Misschien wat tracks van Populous of Teyana Taylor. Loading, de nieuwe plaat van Darrell Cole, past ook wel in dat rijtje.