Van de zoon van Kid Creole tot de nanny van Tom Waits: dit willen we zien op Les Nuits Botanique

Vrijdag 12 mei, Rotonde: The Big Moon - Jesca Hoop

Amper één maand oud is Love In The 4th Dimension, maar wij blijven de riffs uit het debuut van The Big Moon voor ons uit neuriën. Rechttoe rechtaan rock zoals The Vaccines die zouden maken, maar dan all female, in twaalf dagen op plaat gestanst.

Nog op de affiche: de voormalige nanny van Tom Waits, en dat is geen grap. Zitten nog in de fichebak van Jesca Hoop: een duettenalbum met Sam Beam van Iron & Wine, voorprogramma's voor Elbow en Eels én een allerfraaist debuut vol folk met lichte elektronische invloeden.

Zaterdag 13 mei, Rotonde: The Comet is Coming - Title

Iedereen die wat improviseert of een saxofoon ter hand neemt, wordt tegenwoordig de Heiland van de Hedendaagse Jazz genoemd, een titel die sinds Jamie Cullum wat vaker gefactcheckt dient te worden. Maar Shabaka Hutchings mag hem hebben, als het van ons afhangt. De man, virtuoos op het instrument van Bill Clinton, knalt in een rotvaart van het ene project naar het andere. Naar Les Nuits komt hij met The Comet is Coming, dat vorig jaar genomineerd werd voor de Mercury Prize.

De Antwerpse deejay en producer Title maakt het programma compleet. Net onder de radar speelt hij speelt met R&B en elektronica, tot grote appreciatie van LeFTo en andere Delv!ssen.

Zondag 14 mei, Chapiteau: Hercules & Love Affair - Youngr - Rocky

DJ Andy Butler, America-born maar Ghent-based, produceert al meer dan tien jaar heerlijke hipsterdisco. Blind, met Antony 'Anohni' Hegarty aan de microfoon, blijft zijn visitekaartje, maar ook nieuwe single Controller danst fijn weg. Denk Kool & The Gang in een undergroundclub.

Youngr is de zoon van Kid Creole en weet dus wat vlot binnengaande popmuziek is. Maar Dario Darnell doet het wel in zijn eentje, omgeven door klavieren, drumpads en gitaren. Gefundenes fressen voor wie bewonderend naar Jack Garratt staat te kijken, maar het af en toe wat gladder wil. Zijn plekje op Pukkelpop deze zomer is alvast gereserveerd.

Voor wie het nog dansbaarder wil, zijn er de Franse housepoppers van Rocky. Nu eens gaan ze George Michael achterna, dan weer Grace Jones. Een meer dan credibele ode aan de afgelopen drie decennia dansmuziek

Dinsdag 16 mei, Orangerie: Shannon Wright - Chantal Acda - Clare Louise

'Ik was er niet gerust over. Voor de release ben ik zelfs naar een hutje op de heide getrokken. Geen internetverbinding, geen tv, geen telefoon', zei ze in Knack Focus. En toch worden wij gelukkig van Chantal Acda's nieuwe worp Bounce Back. Als vanouds kabbelen de liedjes zich, zacht en rauw tegelijk, een weg naar hoofd en hart.

Wie zijn muzikale avonden graag nog een tintje rauwer - en harder - heeft, zal kunnen genieten van Shannon Wright. Na het zware In Film Sound is er nu Division, een gevoelige pianoplaat. Aan de andere kant van het spectrum staat Clare Louise, een dromerige Brusselse met liedjes in de taal van Molière.

Woensdag 17 mei, Chapiteau: Angel Olsen - Riley Walker - Tim Darcy

Wie into folk is, weet wat te doen op 17 mei. De bekendste naam op de affiche is Angel Olsen. Een vrouw met een straffe stem en een gitaar die haar ellende lichtvoetig en met de nodige zelfspot deelt met ons. Een voorbeeldje uit Woman: 'You can leave now if you want to / I'll still be around / This parade is almost over / And I'm still your clown.'

Bij Ryley Walker heerst de gitaarmelodie dan weer over de stem. De man tokkelt zich op plaat een eind weg door lang uitgesponnen nummers en gooit er af en toe een paar woorden tussen. Live resulteert dat in wilde improvisaties, wat hem vorig jaar een vijfsterrenrecensie op KnackFocus.be opleverde.

Fans van postpunkband Ought moeten raar opgekeken hebben toen frontman Tim Darcy zich aan popular songs ging wagen. Maar kijk, Saturday Night is een deugdelijke poprockplaat geworden, waarin zowat elke mainstream gitaargroep uit de geschiedenis te herkennen valt.

Woensdag 17 mei, Grand Salon de Concert: Bing & Ruth - Going

'Te melodieus om ambient te noemen, net dat tikkeltje te bevroren in tijd en ruimte om voor zuiver klassiek door te gaan, maar uiterst hypnotiserend', schreven we over No Home of Mind, de laatste van Bing & Ruth en uitstekend alternatief voor wie liever geen gitaarwerk heeft op woensdag (zie boven). Fans van Nils Frahm, A Winged Victory For The Sullen of de laatste platen van Daniel Lanois hebben alvast iets om hemels in weg te zinken.

Going toont dan weer aan dat Soulwax niet de enige straffe Belgische groep met meer dan één drummer. Naast twee vellendrijvers treden er twee toetsenisten aan én wordt het geheel met een hoop elektronica gelardeerd. De slotsom ligt ergens tussen jazz, rock en avant-garde.

Vrijdag 19 mei, Grand Salon de Concert: Hydrogen Sea Extended - Lubiana

Birsen Uçar en Pieterjan Seaux trekken behoorlijk hun streng met zijn tweeën, maar voor Les Nuits mocht het wat meer zijn. Dat meer is in dit geval een strijkerstrio en Balthazars Patricia Vanneste. Benieuwd wat zij gaan toevoegen aan elektropoppareltjes als Beating Heart en In Dreams.

Even benieuwd zijn we naar de combinatie tussen Hydrogen Sea en de soulvolle stem van Lubiana. Nieuwe single King of My Kingdom zoekt alvast de R&B-klanken op.

Zaterdag 20 mei, Orangerie Rotonde: After Party: Factory Floor invites

Als Factory Floor, hofleveranciers van stevige techno met rockinvloeden, een feestje organiseren, dan bent u best voorzien van een stevig stel dansbenen. Babyfather kreeg alvast een uitnodiging en brengt het soort muziek mee dat weinig meer nodig heeft dan sloom hoofdgeknik en je droefste jeugdherinnering. Paula Temple mag ook meefeesten, maar zal waarschijnlijk vooral de ongenode gast zijn die nét haar beukendste technoschijf oplegt als je wil gaan slapen.

Hetzelfde geldt voor Throwing Snow, die je bombardeert met een brede waaier aan superieure elektronica. Zebrakatz, de laatste in het rijtje, draafde pas nog samen met Rag'n'Bone Man en Ray BLK op op The Apprentice van Gorillaz, maar perst er daarnaast ook fijne staaltjes hiphop-met-een-rafelrand uit.

Zondag 21 mei, Grand Salon de Concert: Kele Okereke - Krankland

Kele 'Bloc Party' Okereke hoeven we u niet meer voor te stellen. Mocht dat toch zo zijn, luister naar Banquet en we beloven je dat je die stem binnen vijftien jaar nog herkent op muziekquizzen. Na de uren maakt de zwarte Robert Smith dansmuziek, al doet het nieuwe Yemaya een koerswijziging vermoeden.

Het ijle, atmosferische en Belgische Krankland mag Kele vergezellen. De band van Thomas Werbrouck probeerde in haar laatste plaat Wanderrooms zoveel mogelijk met klanken te spelen. Benieuwd of hen dat ook live lukt.

Zondag 21 mei: Chassol - Marc Mélia - Mandolin Sisters

Het alternatief voor Kele en Krankland is een avondje vol speciallekes . In het vriendenboekje van Chassol, pianist en filmcomponist, staan ronkende namen als Phoenix, Frank Ocean en Gilles Peterson. Met slechts een drummer en een projectiescherm neemt hij je mee op een muzikale wereldreis, van het verre oosten tot de Caraïben.

Marc Mélia speelt dan weer elektronische muziek zonder één enkele sample. Alles live dus, met een resultaat dat soms doet denken aan Owen Pallett meets Tomorrowland. En dan zijn er de Mandolin Sisters, een vingervlug duo uit India dat de volksmuziek uit hun land herleven op elektronische mandoline.

