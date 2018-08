Van de tour-dj van Damso tot de slachtpartij van Ministry: acht redenen om uw tent uit te komen

Donderdag 9 augustus

De headliner

Op de openingsdag van Jazz Middelheim komt saxofonist Kamasi Washington, voorzitter van de Coltrane-revival, zijn nieuwe album Heaven and Earth voorstellen (zie interview blz. 21). Wie van dergelijke astrale jazz houdt, raden we meteen ook de sluitingsdag op 12/8 aan, met Aka Moon, Baron/De Looze/Verheyen, Steve Coleman én Archie Shepps tribute aan Trane.

De geheimtip

Een headliner als geheim? Laat je niet in de war brengen door de naam Yasiin Bey: het gaat wel degelijk om rapper Mos Def. Samen met Talib Kweli komt hij de twintigste verjaardag van de hiphopklassieker Mos Def & Talib Kweli Are Black Star vieren. Mét live blazers. Woke as fuck, die gasten van Middelheim.





Vrijdag 10 augustus

De headliner

Op TW Classic zag dEUS de grote vuurdoop van zijn nieuwe gitarist Bruno De Groote in extremis gefnuikt: afsluiter Suds & Soda werd door de organisatie lamgelegd omdat de groep over tijd was gegaan. Dat vraagt om een herkansing op de Lokerse Feesten. Op een friday nog wel.

De geheimtip

De Beren Gieren, misschien wel het beste wat de Belgische jazz momenteel te bieden heeft. Aangevoerd door een Hollander dan nog! Al is Fulco Ottervanger tegenwoordig evenveel Gentenaar - hoe word je anders stadscomponist van de Arteveldestad? -, en sowieso de meest virtuoze jonge pianist die we hebben rondlopen. Beregoed wordt het, op dag twee van Jazz Middelheim.





Zaterdag 11 augustus

De headliner

Op het door Bloody Louis, de Brusselse club waar Drake, Migos en Travis Scott ooit afterparty's hielden, gecureerde podium van WeCanDance is Ritchie Santos een van de grote mannen. Hij is de tour-dj van Damso en vindt zijn gading in Franse trap, rudimentaire beats en tropische dancehall. Zweten gegarandeerd, daar in Zeebrugge.

De geheimtip

Liss, 'de boyband voor mensen die niet van boybands houden', dixit i-D. Dit Deense kwartet bestaat volledig uit prille twintigers, en toch lijkt hun elektronische soulpop recht uit de eighties te komen. Get liss, zaterdag op het Gentse eendagsfestival voor undergroundmuziek Different Class.





Zondag 12 augustus

De headliner

Moshpitmaagden, opgelet. De industrial metal-grootheid Ministry zal op Alcatraz als vanouds mikken op gekneusde ribben en verschoven ruggenwervels. AmeriKKKant, het jongste album van Al Jourgensen en de zijnen, is een sof, maar dankzij venijnig oud spul als No W en Just One Fix wordt het wis en zeker een slachtpartij, daar in de Swamp in Kortrijk.

De geheimtip

Faisal x Hakim, ofte: de gebroeders Chatar. De ene kent u als StuBru-dj (en misschien ook wel als de man wiens bootlegs niet zelden door Gilles Peterson, Boys Noize of Mr. Oizo gedraaid worden), de andere als de krullenbol aan de knoppen bij het Antwerpse hiphopduo SLM. Samen sluiten ze de Lokerse Feesten af. Ewa ja!