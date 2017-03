Valt Frank Ocean voor hiphopcliché met nieuwste song?

Van Frank Ocean mogen we wel wat meer class verwachten dan ongebreidelde namedropping ('Versace' van Migos, iemand?) en de Amerikaan stelt niet teleur. 'Chanel' is wellicht geen ode aan het Franse modehuis, maar een slim woordspelletje zoals we van Ocean gewoon zijn. I see both sides like Chanel / See on both sides like Chanel alludeert enerzijds mogelijk op (Oceans) biseksualiteit, anderzijds is het een knipoog naar de in elkaar gehaakte C's die het logo vormen van het modehuis dat gerund wordt door Karl Lagerfeld

Om het mysterie te versterken loste Frank Ocean in een Tumblr-post een foto van een raketuitlaat, vermoedelijk de uitlaat van de raket die gebruikt werd tijdens de meest recente Chanel-modeshow in Parijs. Het is niet duidelijk of Ocean het nummer speciaal voor de show ontwikkeld heeft, geïnspireerd was door de show of de foto simpelweg een leuke touch vond voor zijn woordspeling. 'Chanel' werd alleszins niet gespeeld tijdens de presentatie van de prêt-à-porter collectie waar de befaamde Chanel-raket gelanceerd werd. 'Pyramids', één van Frank Oceans debuutnummers, kreeg vorige week dan weer wél airplay tijdens de Franse modeweek als afsluiter van de Louis Vuitton show die -toepasselijk- plaatsvond in het Louvre.

Frank Ocean heeft afgezien van die Tumblrpost nog geen tekst en uitleg voorzien bij zijn nieuwste worp, maar associaties met megalomane hiphopnummers zijn niet veraf - ondanks het feit dat het logo en de merknaam hoogstwaarschijnlijk gewoon zijn woordspeling kracht bijzette. Muziek en mode hebben elkaar altijd al ondersteund, van 'Gucci Gucci' van Kreayshawn tot 'Tom Ford' van Jay-Z. Volgens Rap Stats zijn Gucci, Versace, Givenchy, Balmain, Louis Vuittonen (Maison Martin)Margiela de meest genoemde modemerken in de muziekwereld. Chanel krijgt er dit weekend een puntje bij.

