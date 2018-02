Valentunes: wanneer tv-soundtracks uw liefdesavond redden

The End of the F***ing World

'As a rule I didn't dance, but it was hard to say no to Alyssa.' Deze is voor iedere onbeholpen slungel die zich ter wille van de liefde weleens op de dansvloer gewaagd heeft. 'We houden allebei onze ogen dicht', belooft Alyssa, waarop James zich eens goed laat gaan en zij hem natuurlijk onbeschaamd staat aan te gapen. Conclusie: 'I think he's properly beautiful.' De enige echte Hank Williams begeleidt, met Settin' the Woods on Fire (1952). Op vinyl.





13 Reasons Why

Kleine kans dat het Amerikaanse indiefolkgroepje Lord Huron ooit iets maakt dat in de buurt van ouwe Hank komt, maar hun The Night We Met was perfect voor de enige dans van Hannah en Clay in 13 Reasons Why. We weten allemaal hoe het afloopt, we kennen de shit die ze over zich heen krijgen. Het draagt alleen maar bij aan de donkere pracht van dit moment. In de gymzaal op school, of course.





Twin Peaks

Ook geen kwaad idee: tv uit, kaarsen boven en de soundtrack van het derde Twin Peaks-seizoen streamen. Iedere serie heeft tegenwoordig een handvol hipsters op de loonlijst staan, maar David Lynch (73) kiest zijn muziek hoorbaar zelf. Au Revoir Simone, Sharon Van Etten, Rebekah Del Rio, Chromatics, Julee Cruise, Eddie Veddermans... U mag de bijbehorende afleveringen natuurlijk ook bekijken, maar dan loopt uw lief misschien gillend weg en zit u veel te laat in bed.