Uw manieren en hoe ze te houden: de do's & don'ts voor de festivalzomer

Als Post Malone stagedivet op Rock Werchter, vang hem dan op.

U kent Post Malone (de Amerikaanse sterrapper die met zijn recente album Beerbongs & Bentleys record na record breekt) van zijn monsterhit Rockstar. Soms probeert hij nogal nadrukkelijk naar die songtitel te leven. Zoals vorig jaar, toen hij tijdens een concert in de VS het publiek in sprong. Alleen: niemand ving hem op, en dus rapte Post maar verder van op de grond. 'I felt like Jack Black in 'School of Rock' tonight, when I stage dived and nobody caught my fat ass', tweette hij achteraf. Catch him while you can, op Rock Werchter.

felt like jack black in school of rock tonight when i staged dived and nobody caught my fat ass. wish i had lil uzi body — Beerbongs & Bentleys (@PostMalone) September 25, 2017

Laat vrouwen en kleintjes voor bij Fever Ray.

'Tall people, please stand back and give space to the shorter ones.Women to the front', was het devies van Fever Ray toen ze dit voorjaar de AB aandeed. Gehoorzamen is de boodschap, wanneer ze straks Klub C van Rock Werchter afsluit. Al was het maar omdat u zangeres Karin Dreijer, een zelfverklaarde angry young woman - luister er haar jongste, nogal expliciete plaat Plunge maar op na - niet kwaad wilt zien.

Omarm de baard van Alex Turner.

Er was in de aanloop naar Tranquility Base Hotel & Casino, de nieuwe Arctic Monkeys, maar één gespreksonderwerp: de goatee van Alex Turner. Een zekere Eabha Lynn vond hem zelfs zo verachtelijk dat ze er een petitie tegen begon, getiteld Banish the Beard. Ruim drieduizend mensen ondertekenden ze. Turner bleef er flegmatiek onder. 'Er is een petitie? Had ik geen idee van', reageerde hij toen een Duits medium hem ernaar vroeg. En dan: 'But it amuses me.' Te interpreteren als: 'Het kan me geen bal schelen.' Leg er u maar bij neer, tegen Rock Werchter.

Gedraag u als een barmhartige Samaritaan bij Migos.

Op een recent concert in Iowa kwamen ze twee uur te laat, voor Primavera moesten ze verstek laten gaan na een gemiste vlucht. De kans dat hiphoptrio Migos u straks op Les Ardentes een hele poos zal laten wachten is groot. Heel groot. Mocht dat te wijten zijn aan autopech op weg naar het festival, steek hen dan een handje toe wanneer u hen langs de kant ziet staan. Een Nissan Altima kan uw deel zijn. Dat is toch wat een barmhartige Samaritaan cadeau kreeg nadat hij Migos-rapper Offset op een gelijkaardige manier uit de nood had geholpen.

Koop geen Ed Sheeran-tickets uit de tweede hand.

Veertig minuten. Langer had Ed Sheeran, de boy next door van de pop, niet nodig om alle 60.000 tickets voor zijn Belgische concert, op 1 juli op de Werchterweide, de deur uit te krijgen. Heeft noch u - noch uw ma - een kaartje op de kop kunnen tikken en speurt u al maandenlang hopeloos de doorverkoopsites af om er alsnog een te bemachtigen, stop daar dan mee. Sheeran en zijn team doen er namelijk alles aan om die tweedehandstickets ongeldig te verklaren - 10.000 hebben ze er de afgelopen dagen geblokkeerd. Enkel met uw eigen identiteit komt u erin. Al kunt u altijd eens proberen onder de naam 'Linde Merckpoel'.

Kom met een camera niet te dicht in de buurt van Josh Homme.

'He broke my friggin' camera.' Eind vorig jaar, tijdens een kerstconcert van Queens of the Stone Age in Californië, gaf 's werelds beruchtste rosse rocker een fotografe een trap in het gezicht. De dame in kwestie moest de nacht doorbrengen in het ziekenhuis. En Homme zou die avond nog meer hommeles maken. Na het camera-incident deed hij het publiek af als 'retards', en beledigde hij in één adem de groep die na de Queens speelde: 'Fuck Muse!' Dat laatste kunnen we nog énigszins begrijpen.

Verwijt Dua Lipa niet dat ze haar eigen New Rules verbreekt.

In New Rules, straks ongetwijfeld een van dé anthems op Tomorrowland en Pukkelpop, legt de Brits-Albanese popdiva Dua Lipa enkele spelregels op die je kunnen helpen over je ex te raken - één: neem de telefoon niet voor hem op; twee: laat hem niet binnen; drie: word geen vriendjes met hem. Maar toen Buzzfeed er begin dit jaar de aandacht op vestigde dat la Lipa opnieuw contact had met een gewezen vriendje, betichtte menige fan haar van het overtreden van haar eigen regeltjes. 'Sis, you broke the new rules', zei iemand op Twitter. Dua Lipa liet niet zomaar over zich heen lopen en antwoordde: 'Sis, get a grip.'

Sis get a grip https://t.co/hSCSP0CdBd — DUA LIPA (@DUALIPA) January 24, 2018

Als Kendrick Lamar M.A.A.D. City inzet op Pukkelpop, kweel het dan niet blind mee.

Het n-woord komt vijftien keer voor in de bewuste song, maar als blanke rapt u dat beter niet te luid mee. Op het Amerikaanse Hangout Fest riskeerde een vrouw, die door Lamar zelf op het podium was geroepen, het toch. Waarop Kung Fu Kenny de muziek stillegde en haar tot de orde riep: 'You got to bleep one single word, though.' U bent gewaarschuwd, straks in Kiewit.