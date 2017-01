U2 speelt The Joshua Tree integraal in Koning Boudewijnstadion

In 2017 wordt The Joshua Tree, volgens velen het beste album van U2, dertig jaar oud. Bono en co vieren dat in stijl met een heuse stadiontournee. Die brengt de band op 1 augustus 2017 naar het Koning Boudewijnstadion. Het voorprogramma wordt verzorgd door Noel Gallaghers High Flying Birds. U2 komt in de weken voor haar Brusselse passage ook naar Amsterdam, Parijs, Londen en Rome.

The Joshua Tree, nummer 97 op de lijst van 500 beste albums aller tijden volgens Rolling Stone, kwam uit in 1987 en bevat onder andere de hits I Still Haven't Found What I'm Looking For, Where The Streets Have No Name, With Or Without You en One Tree Hill. U2 belooft op haar website alle nummers van het album op elke show van de tournee te spelen.

De voorverkoop start voor betalende gebruikers van de U2-site op 11 januari. Op maandag 16 januari begint de voorverkoop voor de andere fans. Meer info vind je hier.