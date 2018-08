Tussen hoop en wanhoop: zo klonk de Limburgse zangeres Ila op Theater Aan Zee

Onder de noemer Jong Muziek geeft Theater Aan Zee vrij podium aan opkomend muzikaal talent, in samenwerking met muziekclub De Zwerver. Woensdag was het de beurt aan Ila.

Ila - volledige naam: Ilayda Cicek - is een Limburgse zangeres van 22 die zich ooit nog in metalcorekringen begaf maar intussen indiefolk maakt die schippert tussen hoop en wanhoop. Met haar 'songs about her very cool life' schopte ze het vorig jaar tot runner-up in het Limburgse rockconcours Limbomania en dit jaar tot in de selectie van Humo's Rock Rally en De Nieuwe Lichting.

In februari verscheen haar debuut-ep ILA, waaruit ze in het Fort Napoleon in Oostende het even breekbare als weerbarstige Oh bracht. En dat klonk zo: