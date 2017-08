Tsar B, na de Amerikaanse zomer: 'Ik heb aanvaard dat ik geen machine ben'

Geen Belgische festivals voor Tsar B deze zomer, wel een stripclub met een speciaal atmosfeerke en een passage in de Amerikaanse So You Think You Can Dance. En de veroveringstocht gaat verder: 'Ik hoef geen grote popster te worden, ik wil het op míjn manier doen.'