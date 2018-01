Trompettist Hugh Masekela, 'de vader van de Zuid-Afrikaanse jazz', is overleden

De Zuid-Afrikaanse trompettist, bugelspeler en componist Hugh Masekela is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat melden Zuid-Afrikaanse media. Masekala, die stierf na een lange strijd tegen prostaatkanker wordt algemeen beschouwd als de vader van de jazz in zijn land.

Masekela begon zijn carrière eind jaren 60 in verschillende jazz-ensembles, maar verliet Zuid-Afrika uit schrik voor de gruwelen van de apartheid. In de VS scoorde hij jazzpophits met nummers als Up, Up and Away en Grazing in the Grass. Hij stond ook op de affiche van Monterey Pop in 1967, het festival dat weleens het hoogtepunt van de Summer of Love wordt genoemd.

De trompettist bleef zich inzetten voor de strijd tegen apartheid met hits als Soweto Blues en Bring Him Back Home, dat voor de aanhangers van Nelson Mandela uitgroeide tot een anthem in de periode dat die in de gevangenis zat. Regelmatig werkte hij ook samen met westerse muzikanten, zoals met Paul Simon op zijn magnum opus Graceland, of speelde hij als gast op hun concerten, zoals met Dave Matthews Band.

Masekela bleef tot op hoge leeftijd actief muziek spelen en werkte in 2010 nog mee aan de openingsceremonie van het WK Voetbal in Zuid-Afrika. De minister van Cultuur, Nathi Mthethwa, omschreef hem op Twitter als 'een van de grote architecten van de Afro-Jazz'