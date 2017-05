Triggerfinger is terug met single 'Flesh Tight'

Dat Triggerfinger in 2017 een nieuw album zou uitbrengen, was al even bekend. Nu is er ook een albumtitel (Colossus), een datum (25 augustus) en een nieuwe single, Flesh Tight.

Voor de clip van het nummer werd Pieter Van Hees (Linkeroever, Generatie B), onder de arm genomen. Ook Romy Louise Lauwers, Lilith in Generatie B, speelt mee in de clip.

'De vorige albums waren gestoeld op energie en liveinteractie. Dat was nu niet meer onze grootste zorg. De song was koning. 'Alles kan', was ons motto', zegt de band op de website van Classic Rock. 'Akoestische instrumenten, samples, keyboards, percussie, twee basgitaren, zo lang ze de song dienden, waren we gelukkig.'

Producer is Mitchell Froom, die ook al met Pearl Jam en Paul McCartney werkte.

Concertdata volgen morgen, aldus de band op Studio Brussel. Enkele internationale concerten, waaronder op het Download Festival in Madrid, maakte Triggerfinger al wel bekend via Classic Rock.