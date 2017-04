Tony Allen en Bill Frisell bij eerste namen Jazz Middelheim

De derde festivaldag van Jazz Middelheim, dat van 3 tot 6 augustus plaatsvindt, staat volledig in het teken van tributes. Dat maakt de organisatie zelf bekend.

Zo treedt op 5 augustus Randy Weston aan. Met zijn nieuwste album The African Nubian Suite een mix van jazz en Afrikaans muzikaal erfgoed. Op Jazz Middelheim brengt hij een eerbetoon aan Thelonious Monk.

Ook gitarist Bill Frisell komt op die dag naar Antwerpen voor een tribute aan John Lennon. Samen met zijn band ontdoet hij alle composities van tekst en herinterpreteert hij de onderliggende, elegante en melodieuze harmonieën van de bekende nummers die hem reeds lang hebben geïnspireerd, tot jazz-versies.

Het Tony Allen Quartet van de gelijknamige legendarische drummer bewijst eer aan drummer Art Blakey. Allen zelf is bekend als grondlegger van de Afrobeat en werkte onder meer samen met Blur frontman Damon Albarn en Red Hot Chili Pepper bassist Flea.

Ook Mingus Big Band bevestigt voor diezelfde dag zijn komst. In 1976 stond bassist Charles Mingus nog in hoogsteigen persoon op het podium van Jazz Middelheim, deze zomer brengt de Mingus Big Band, die in 2011 nog een Grammy voor 'Best Large Jazz Ensemble Album' won, een variatie aan Mingus' werk die de beste delen van zijn erfenis omvangen.

Op de Club Stage is Ruben Machtelinckx de centrale figuur. Samen met gelijkgestemde muzikanten, en met improvisatie als rode draad, brengt hij verschillende sets.