Tomorrowland wil élk jaar twee weekends organiseren

Aan VTM Nieuws zegt Tomorrowlandwoordvoerder Debby Wilmsen dat het festival vanaf volgend jaar altijd twee weekends wil. 'Al is daar wel elk jaar opnieuw de toestemming van de gemeenten Boom en Rumst voor nodig', voegt Wilmsen eraan toe. 'We hebben een milieuvergunning tot 2033. In principe mogen wij zeker tot dan een dubbel weekend organiseren.'

In 2014 vonden voor het eerst twee festivalweekends plaats, omdat het festival zijn tiende verjaardag vierde. ter ere van de tiende verjaardag van het festival. Dit jaar zijn er opnieuw twee weekends, om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar tickets, onder meer van buurtbewoners.

Die buurtbewoners zijn volgens Wilmsen weer gelukkig met het festival, nadat ze enkele jaren geleden nog rechtszaken aanspanden. 'We voelen een heel positieve vibe. De 10.000 buren op ons buurtfeest onlangs zijn er met een goed en warm gevoel vertrokken.'

Burgemeester Geert Antonio van Rumst (N-VA) wil het idee alvast niet per definitie afschieten. 'We hebben al jaren een goede samenwerking met de organisatie van Tomorrowland en zien dat ze elk jaar het festival verbeteren om zo overlast te vermijden. Dat stemt ons positief, maar dat is geen vrijgeleide. Elk jaar opnieuw zal dat een afweging zijn. Eerst zullen we kijken of deze twee weekends zonder incidenten verlopen. Als die positief worden geëvalueerd, kunnen we pas praten over volgend jaar.'

Jeroen Baert (N-VA), burgemeester van Boom, is tot nader order niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be