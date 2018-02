Tomorrowland gaat breder dan ooit: nu ook Dua Lipa aangekondigd

Tomorrowland is al enkele dagen met namen aan het strooien. Ook donderdag kwamen er weer heel wat dj's bij op de affiche van het dancefestival in Boom, achttien om precies te zijn.

Opvallend is hoe breed de nieuwe lichting aan artiesten gaat. Armand van Helden, Nervo en Steve Aoki zijn er zowat elke editie bij, maar daarnaast haalde Tomorrowland ook een rasechte popprinses binnen (Dua Lipa) en een rapper (Lil Pump). De nieuwe acts sluiten aan op de introductie van een hiphoppodium en de eerdere aankondiging van French Montana.

Bij de nieuwe namen zitten ook twee Belgische acts. De Dewaelebroers zullen erbij in de gedaante van 2manydjs, net als Henri PFR.

Wie nog tickets wil, zal een poging moeten doen vanaf 3 februari om 17 uur. Alle info vindt u hier.

De volledige line-up tot nu toe

&me and Rampa, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Camelphat, Charlotte De Witte, Claptone, Da Tweekaz, Hardwell, RL Grime, Kölsch, Ben Klock b2b Marcel Dettmann, Netsky, PartyRaiser, Patrice Bäumel, REZZ, Solomun, Stephan Bodzin, Sven Väth, Andhim, Alesso, Alison Wonderland, Ben Nicky, Dimitri Vegas & Like Mike, Recondite (live), Mark with a K, Eric Prydz, Coone, Jamie Jones, Martin Solveig, Richie Hawtin, KAYZO, Sunnery James & Ryan Marciano, Tale Of Us, Vini Vici, French Montana, Yellow Claw, Alan Fitzpatrick, Aly & Fila, Carl Cox, Cherry Moon Traxx, Infected Mushroom, Kungs, Lost Frequencies, Martin Garrix, Mind Against, Nico Morano, Paul Kalkbrenner, Paul van Dyk, San Holo, Sandy Warez vs Goetia, Sean Tyas, Slander, Solardo, Wildstylez, Above & Beyond, Adam Beyer, Fatboy Slim, Gunz for Hire, Korsakoff, Len Faki, Luciano, Maceo Plex, Mambo Brothers, Markus Schulz, Neophyte, Nina Kraviz, Oliver Heldens, Paul Oakenfold, Sam Paganini, Simon Patterson, Yves V, W&W, Alle Farben, Andrew Rayel, Astrix, Bonzai All Stars, Claude VonStroke, Dave Clarke, DVS1, Jax Jones, Klingande, Kollektiv Turmstrasse, Nicky Romero, Paco Osuna, Paul Elstak, Sasha, Seven Lions, Technoboy, The Magician, Tiësto, Andrea Oliva, Cosmic Gate, D.O.D, DJ Marky, Don Diablo, Cold Blue, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Friction, Steve Angello, Jauz, Joris Voorn, Melé, NGHTMRE, Boris Brejcha, Robin Schulz, TimmyTrumpet, Vaal, Ace Ventura, Andrew Bayer, Anna Lunoe, B-Front, Dense&Pika, Disciples, DJ The Prophet, Edu Imbernon, Hernan Cattaneo, Ida Engberg, Johan Gielen, Jonas Blue, Kiasmos DJ, Krewella, Matthias Tanzmann, MATTN, Miss k8, Zatox, 2manydj's, Armand van Helden, Bedouin, Curtis Alto, Dua Lipa, Henri PFR, Lil Pump, Nervo, Nora en Pure, Pan-Pot, Rodhad b2b Âme, Roger Sanchez, Sam Feldt Live, Slushii, Steve Aoki, Sub Zero Project, Todd Terry, Underworld