Tom Petty & The Heartbreakers geven eenmalig Europees concert in Londen

Tom Petty & The Heartbreakers bestaan veertig jaar en vieren dat met een eenmalig Europees concert op zondag 9 juli 2017 in het legendarische Londense Hyde Park. Daar traden op 5 juli 1969 de Rolling Stones op, gratis en pas twee dagen na de dood van gitarist Brian Jones. In 2013 waren de Stones er opnieuw present. Hyde Park was op 2 juli 2005 ook het toneel van het Live 8 festival, georganiseerd door de Ierse rocker Bob Geldof.

In het voorprogramma van Petty en co zitten zangeres Stevie Nicks (van Fleetwood Mac) en de Amerikaanse folkrockband The Lumineers. In november 1976 verscheen het eerste, titelloze, album van zanger/gitarist Tom Petty en zijn Heartbreakers. Er volgden nog zestien andere.

Die leverden een reeks hitsingles op als "Free Fallin'", "Don't Come Around Here No More", "You Got Lucky", "You Don't Know How It Feels", "I Won't Back Down", "Listen to Her Heart", "Refugee" en "Don't Do Me Like That".