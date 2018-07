Tirzah heeft geen ambitie, en toch is ze het snoepje van de Londense underground

Naam: Tirzah Mastin. ASL: 30. Vrouw. Londen. Instagram: @tirzahmusic Koosnaampje: Taz

Promo voeren, het is dus niet Tirzahs sterkste kant. Er staan welgeteld twee foto's op haar Instagram, ze blijft in het algemeen opvallend low key en in haar zeldzame interviews biecht ze op geen muzikale ambities te hebben. En toch popelt half hipsterland om haar debuutalbum Devotion te horen, dat op 10 augustus eindelijk verschijnt. In 2013 en 2014 bracht ze namelijk al twee uitstekende ep's uit, waarvan het minimalistische antidansnummer I'm Not Dancing tot een bescheiden hit uitgroeide.

Mijn muziek is niet groots en driest. Je moet niet luid zijn om een stap vooruit te zetten

Intussen is Tirzah moeder geworden en ging ze aan de slag als ontwerper bij een drukkerij - nog steeds haar day job. Afterworken doet ze door de grenzen van de experimentele pop, post-grime en r&b op te zoeken. De eerste single van het album legt de lat alvast hoog. Tirzahs warme, ietwat lome stem over kabbelende beats maakt van Gladly de ideale track om aan 65 bpm te bekomen van een Londense clubnacht.

Hét geheime wapen van Tirzah heet Mica Levi, de muzikante en producer achter met awards overladen soundtracks als die van Under the Skin en Jackie. De twee leerden elkaar kennen op de muziekschool waar de dertienjarige Tirzah harp leerde spelen. Naar verluidt was Levi serieus onder de indruk toen ze haar vriendin voor het eerst hoorde zingen. 'Plots bleek mijn vriendin, met wie ik constant praatte, zo'n geweldige stem te hebben', vertelde ze aan Pitchfork.

Zeventien jaar later werken de twee nog steeds intens samen. Zo intens dat ze elkaar liefkozend Taz en Meeks noemen en Tirzah erop hamert dat Tirzah geen soloartiest, maar een gezamenlijk project is: 'I'm doing it because I like doing it with my mate.'

Een willekeurige quote: 'Mijn muziek is niet groots en driest. Je moet niet luid zijn om een stap vooruit te zetten.'

Binnenkort te zien als: tussen druggy undergroundschijven en nineties guilty pleasure-r&b.