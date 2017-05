I'M NOT WHO YOU THINK YOU ARE

TIM VANHAMEL: Als je mij vraagt wat Millionaire juist Millionaire maakt, dan zou ik drie elementen noemen. Eén: het is muziek die uit mijn koker komt. Twee: er zit een groove in. En drie: er is avontuur slash verrassing. Misschien moet ik er ook nog black music aan toevoegen: die heeft altijd in mij gezeten en dat hoor je meer dan ooit op deze plaat.

