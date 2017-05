Thurston Moore wordt nieuwe curator van Sonic City

'In goed acht songs, en zonder het te willen of er moeite voor te hoeven doen, demonstreerden Moore en de zijnen ongeëvenaarde klasse', schreven we twee jaar geleden over de passage van de Thurston Moore Group op Sonic City, toen nog gecureerd door Viet Cong, nu Preoccupations.

Nu maakt het Wilde Westen, een concertorganisator ontstaan uit rockclub De Kreun en Festival van Vlaanderen Kortrijk, bekend dat Moore de tiende editie van het eigenzinnige festival zal cureren. Die vindt plaats op 11 en 12 november in De Kreun.

Welke acts Moore zal programmeren, is nog niet bekend. De eerste namen voor 2017 worden pas volgende week woensdag 7 juni. Eén artiest op Moores verlanglijstje zal er alvast niet zijn, meldt De Morgen: Brian Eno.