Thurston Moore brengt onder meer Sun Kil Moon mee naar Sonic City

Eerder kondigden we al aan dat Thurston Moore de tiende editie van het jaarlijkse festival van het Wilde Westen zou cureren. Nu heeft de organisatie ook een deel van de line-up bekendgemaakt, en dat ziet er meer dan behoorlijk uit.

Op 10 november is er, nieuw dit jaar, een extra dag in de vorm van een pre-party die het Wilde Westen zelf samenstelde. The Soft Moon en Metz mogen, samen met een nog te bepalen act, het tiende verjaardagsfeestje van het eigenzinnige festival op gang trekken.

Op 11 november speelt de Thurston Moore Group zelf, samen met Liars, Sun Kil Moon, Steve Gunn, voormalig gitarist in de Violators van Kurt Vile, en Olimpia Splendid. Een dag later is het de beurt aan This Is Not This Heat, Wire, Moore Mother en Joe McPhee + DKV

Tickets voor de pre-party kosten 20 euro in voorverkoop, de dagtickets 35 euro. Een combiticket voor zaterdag en zondag heb je voor 60 euro, voor de drie dagen komt het op 75 euro. Leden van het Wilde Westen krijgen korting.