Then What? De post-Balthazarprojecten van Patricia Vanneste

Aan de zijde van Balthazar zult u haar naar alle waarschijnlijkheid niet meer zien, maar dat wil niet zeggen dat Patricia Vanneste de komende tijd niet meer op een podium zal staan. De girlband Oko Yono, die ze deelt met leden van Hydrogen Sea, Echo Beatty en Astronaute, ligt even stil. Maar met Automata, het jongste project van Hydrogen Sea, dat eind 2017 tot stand kwam tijdens een residentie in deSingel in Antwerpen, speelt ze op 6/4 in de Mezz in Breda en op 12/4 in De Meent in Beersel. 'En de kans bestaat dat de nummers die we gemaakt hebben ook op een plaat zullen belanden', aldus Vanneste.

Ook met Sam De Bock, 'een bevriende architect die een bouwbedrijf runt en in de muziek een nieuwe creatieve uitdaging zoekt', is ze een plaat aan het maken. Naast Vanneste werkt ook Sam Pieter Janssens (And Then Came Fall, Tulski) daaraan mee.

Maar het belangrijkste album dat ze op stapel heeft staan, is haar eerste soloworp. 'Op tour met Balthazar aan eigen muziek werken, zoals Maarten Devoldere deed voor Warhaus en Simon Casier voor Zimmerman, is me nooit gelukt. Ik heb tijd en ruimte nodig, én natuur. Daarom trek ik geregeld een week in mijn eentje naar de Ardennen. Ik speel trouwens met het idee me in de toekomst voor elke nieuwe plaat door een andere omgeving te laten inspireren. Hoe desolater, hoe liever. Alle suggesties zijn welkom!'

Dat de setting voor haar van belang is, is ook te merken aan het door haar gecureerde Night Air, een initiatief van muziekorganisatie Wilde Westen, waar Vanneste dit jaar artist in residence is. Night Air, onderdeel van het Festival van Vlaanderen, vindt op 21/4 plaats in de Academie van Kortrijk. 'Evenementen uitdenken en coördineren waarbij muziek, kunst en design samenkomen, in een omgeving die zowel de artiest als de toeschouwer prikkelt, heeft mij altijd enorm veel bevrediging gegeven. Ik wil op Night Air dan ook meer doen dan enkel maar bandjes aanbrengen: ik ga de hele avond mee aankleden. Door ook tekenaars en schilders uit te nodigen zal ik het spanningsveld tussen muziek en beeldende kunst in de kijker zetten. En het muzikale gedeelte zal zich niet beperken tot avondconcerten. Er is ook een nachtprogramma, waarvoor contrabassist Pieter-Jan Van Assche van Innerwoud en gitarist Gowaart Van Den Bossche van Yadayn een acht uur durende compositie aan het maken zijn. En ja, mensen mogen in slaap vallen.'