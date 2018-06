TheColorGrey zweert het straatleven af in 'Swerve': bekijk de clip in première

'Okay, Lamborghini Mercy (swerve!) / Your chick, she so thirsty (swerve!)', rapten Kanye West, Pusha T, Big Sean en 2 Chainz in 2012 op Wests Mercy. Haalde TheColorGrey de mosterd voor zijn nieuwe single bij Yeezy? 'Nee, totaal niet', zegt rapper-zanger-producer Will Michiels (23), alias TheColorGrey. 'Ik wist zelfs niet dat het woord swerve daarin voorkwam!'

'Ik geloof dat de officiële definitie van swerve 'van rijvak veranderen' is, maar je kan er je eigen interpretatie aan geven', vervolgt Michiels. 'Voor mij betekent het: van koers wijzigen. Ik ben opgegroeid tussen de hangjongeren en de bijbehorende levensstijl. Sommige jongens leven nog altijd op de straathoek. Ik niet meer, I kinda swerved away from it. Je moet je eigen weg bepalen, je eigen pad effenen.'

Nam plaats in de regiestoel voor de clip bij Swerve: Anthony Nti, maker van de op het Film Fest Gent bekroonde kortfilm Boi (2016) en van clips voor SLM en Darrell Cole. 'Anthony is een persoonlijke vriend van mij. We hebben een klik, op persoonlijk en op artistiek vlak. Hij is fan van mijn muziek en ik van zijn werk. Hij voelt vaak iets bij mijn songs, in die mate dat als ik hem iets doorstuur, hij meteen met aanzetten voor visuals komt. Zo wisselen we voortdurend ideeën uit. Waarom met iemand anders werken als ik het evengoed met hém kan doen?'

Swerve is dan ook niet hun eerste samenwerking. 'Anthony heeft ook mijn eerste clip gemaakt, voor het nummer Sins. Die video had 10.000 euro kunnen kosten, hij draaide hem voor 500 euro. We hebben wel wat kopzorgen gehad tijdens de voorbereiding en het filmen van Sins. Bij Swerve was dat anders. De druk is van Anthony's schouders gevallen, iedereen is relaxter. Je groeit als artiest, en de productiemogelijkheden en budgetten groeien mee.'

Aandachtige kijkers zullen in de clip de stad Antwerpen herkennen, de thuishaven van Will Michiels en ook het decor van zijn vorige video's. 'Ik denk dat dat eerder een praktische oplossing was', lacht hij. 'We willen met deze muziek en visuals namelijk ook internationaal kunnen meespelen, een lokale feel moet dus niet per se.'

Deze zomer zal TheColorGrey rondzwerven op de zomerfestivals, van Fire is Gold en Genk On Stage tot Couleur Café en van Gent Jazz tot de Lokerse Feesten. 'Waar ik vooral naar uitkijk? Festival Mundial in Tilburg, mijn eerste festival in Nederland. Sinds een aantal maanden speel ik met een liveband, en we zijn ondertussen heel goed op elkaar ingespeeld. We gaan gewoon supergoeie vibes meebrengen naar al die festivals.'