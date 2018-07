TheColorGrey neemt Instagrampagina van Knack Focus over op Gent Jazz

'Ja, hiphop is een deel van de jazzcanon', hoorden we onlangs de gerenommeerde jazzpianist Jason Moran nog graag zeggen in Knack Focus. En dus sluit Gent Jazz zondag meer dan terecht af met een heuse hiphopdag. The Roots, parttime iconische hiphopband, parttime huisorkest van Jimmy Fallon, toppen de affiche en krijgen het gezelschap van vooral Belgisch talent.

Naast onder anderen Darrell Cole en Dvtch Norris zal ook Will Michiels alias TheColorGrey. Michiels neemt die dag niet alleen het Gentse podium in, maar ook de Instagrampagina van Knack Focus. Wat eet een mens op de dag dat hij na The Roots mag optreden? Treedt TheColorGrey op met een truitje van de Rode Duivels, zoals op Fire Is Gold? Wie Michiels' verhalen volgt, hoeft er niets van te missen.