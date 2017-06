The xx neemt Knack Focus over en gidst u door de Belgische festivalzomer

The xx sluit op donderdag 17 augustus dag één van Pukkelpop af, maar de band verkeert nu al in festivalmodus. Case in point: de woensdag te verschijnen festivalspecial van Knack Focus, waarvoor het wereldberoemde Britse trio in de stoel van gasthoofdredacteur kroop.

In de Knack Focus-editie van en met The xx gunnen Romy Madley Croft, Oliver Sim en Jamie 'xx' Smith u een blik achter de schermen van hun huidige wereldtournee, vertellen ze over de platen, films, series en boeken die hun leven veranderden én lijsten ze hun tips voor de Belgische festivalzomer op - van PJ Harvey tot Placebo en van Solange tot ... Soulwax. 'Feesten met de Dewaeles: so much fun and so much dancing', dixit Jamie Smith.

En er is meer: The xx' vaste artdirector Phil Lee, onder meer verantwoordelijk voor de indrukwekkende spiegelhoes van de jongste xx-plaat I See You, ontwierp de cover, en Madley Croft tekende voor het - handgeschreven - edito.

'België heeft altijd een speciaal plaatsje in ons hart gehad, al vanaf de eerste keer dat we hier in 2009 speelden voor slechts een paar mensen', schrijft ze daarin, verwijzend naar het livedebuut van The xx op Belgische bodem, in het voorprogramma van The Big Pink in de Botanique. 'We kunnen niet wachten om op Pukkelpop te spelen. Het is een hele eer dat we in het kader daarvan de Knack Focus-festivalspecial onder handen mochten nemen.'

The honour is all ours!

Van Brussel tot Brixton en van Dallas tot Delirium: lees het verslag van onze man op tour met The xx.