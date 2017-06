The xx annuleert IJslands festival vanwege 'onoverkomelijke risico's voor het milieu'

The xx zelf, maar ook onder meer Kamasi Washington, Earl Sweatshirt, Robyn en Sampha sierden de affiche van Night + Day Iceland. Maar nadat de locatie van het gebeuren, de toeristische trekpleister Skógafoss, op 22 juni op de 'Red List' met bedreigde gebieden werd gezet, zal de vierde editie van The xx' festival er niet kunnen plaatsvinden.

'Alle betrokkenen keken reikhalzend uit naar wat ongetwijfeld een memorabel en spectaculair festival zou worden, maar het is van cruciaal belang dat we onze verantwoordelijkheid naar het milieu toe vooropstellen', klinkt het bij het Environmental Agency of Iceland, promotor van Night + Day Iceland.

'De risico's die het festival zou hebben op de site waren onoverkomelijk, en het was niet mogelijk om in zo'n kort tijdsbestek nog een andere geschikte locatie te vinden. Vele mensen zullen, net als wij, enorm teleurgesteld zijn, maar we hopen dat iedereen deze situatie begrijpt.'

In het kader van haar recente gasthoofdredacteurschap van Knack Focus' festivalspecial, gaf The xx duotickets weg voor Night + Day Iceland. De winnaars van deze wedstrijd zullen een nog nader te bepalen, ongetwijfeld niet minder exxcellente alternatieve prijs krijgen.