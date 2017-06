The War On Drugs heeft nieuwe single 'Holding On'

Woensdagavond lanceerden The War On Drugs Holding On. Het is al de tweede single van de band in een kleine twee maanden, na het epische, ruim elf minuten lange Thinking Of A Place.

Holding On is niet alleen een pak korter, maar ook wat vrolijker en steviger dan zijn voorganger. De single is de voorbode voor A Deeper Understanding, de nieuwe plaat van The War On Drugs. Die komt uit op 25 augustus en moet ons Lost In The Dream doen vergeten.

Wie al dat nieuwe werk live wil horen, heeft hopelijk een ticket voor de uitverkochte show op 4 november in Vorst Nationaal.