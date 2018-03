The War On Drugs en Dua Lipa zakken af naar Pukkelpop

De affiche van Pukkelpop is twee namen rijker. Daarbij zit één headliner: The War On Drugs, de psychedelische rockband rond Adam Granduciel die vorig jaar nog het prachtige A Deeper Understanding uitbracht. Drie jaar geleden stond de groep ook al op de Main Stage van Pukkelpop. De groep speelt op donderdag 16 augustus.

Voor diezelfde dag is ook popprinses Dua Lipa aangekondigd. De Britse scoort al jaren de ene hit na de andere met tracks als Be The One, New Rules en IDGAF.

Op dit moment zijn drie artiesten voor Pukkelpop 2018 bekend. Eerder liet de organisatie ook al hiphopper Kendrick Lamar los als headliner.