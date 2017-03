The Vinyl Frontier bekroont Belgisch vinyl aan vooravond van Record Store Day

Met de Vinyl Frontier Awards zet Red Bull Elektropedia zowel artiesten als grafische ontwerpers die zich tussen maart 2016 en maart 2017 lieten opmerken in de kijker. Er vallen prijzen te winnen in vier categorieën: beste Belgische debuutplaat, beste album, beste heruitgave en beste platenhoes. Een professionele jury nomineert in elke categorie drie bands of ontwerpers die kans maken op een award.

Deze awards zijn de nieuwste telg van The Vinyl Frontier, het onlineplatform voor Belgische vinylreleases. Drie jaar geleden zag het project het levenslicht, met een boek over Belgische cratediggers. Voor The Vinyl Frontier - part 1 sprak Koen 'dj Kong' Galle toen onder meer met dj Lefto en Music Mania-uitbater Lorin Deforce. Na de oprichting van een website, een tentoonstelling in Oostende en een tweede boek, is er nu dus voor het eerst een prijsuitreiking.

Dit jaar vindt Record Store Day plaats op zaterdag 22 april, maar de winnaars worden al bekendgemaakt op 12 april. De uitreiking zelf vindt plaats op 18 april in De Studio in Antwerpen.