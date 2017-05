The National pakt uit: nieuwe single, plaat op komst én Belgische concerten

Wie de indierockers van The National de laatste tijd een beetje volgde, wist dat er iets gaande was. In januari voegde de band het nieuwe Turtleneck toe aan haar setlist en de laatste dagen volgden er twee teasers.

Sleep Well Beast. pic.twitter.com/3IpxpigJlj -- The National (@TheNational) 9 mei 2017

Nu zette de band een nieuwe single online, The System Only Dreams In Total Darkness. Een typisch nummer van The National, maar dan met wat meer ruimte voor gitaarriffs. Het is de voorbode van Sleep Well, Beast, de nieuwe plaat die op 8 september uitkomt. Het is de opvolger van het alweer vier jaar oude Trouble Will Find Me. Op de plaat staat, naast Turtleneck, ook Day I Die, een nummer dat de band ook al langer speelt.

De tracklist Nobody Else Will Be There Day I Die Walk It Back The System Only Dreams in Total Darkness Born to Beg Turtleneck Empire Line I'll Still Destroy You Guilty Party Carin at the Liquor Store Dark Side of the Gym Sleep Well Beast

Er hoort ook een tournee bij, die The National onder andere naar ons land brengt. Op 30 en 31 oktober staat de band in Bozar. De ticketverkoop voor iedereen begint op vrijdag 19 mei. Wie de plaat nu al bestelt, kan enkele dagen vroeger aan tickets geraken.

Afgelopen herfst zei Matt Berninger in een podcast dat de nieuwe plaat 'over het huwelijk zal gaan, en over huwelijken die uit elkaar vallen. Ik ben gelukkig getrouwd, maar het is moeilijk.'

Luister hieronder naar The System Only Dreams in Total Darkness.