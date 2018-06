The Carters hebben het over cognac en kaviaar, maar wij blijven op onze honger zitten

Koppels die hun huwelijksgeloften nog een keertje afleggen, opteren meestal voor een intieme setting of een trip richting pakweg Niagara Falls. Dat doen Beyoncé Giselle Knowles-Carter en Shawn 'Jay Z' Corey Carter, het powerkoppel van de pop, niet. Wanneer zij hun relatie in de bloemetjes willen zetten, maken ze er samen een plaat over. Kan de factuur van hun relatietherapeut nu bij de onkosten?

Ware liefde overwint alles, maar stinkend rijk zijn doet ook geen zeer. Dát lijkt de boodschap van Everything Is Love. Want behalve met elkaar, verzoenen Beyoncé en Jay Z zich ook met hun supersterrenstatus. 'Door dik en dun' krijgt een aparte betekenis wanneer er miljoenen dollars op je bankrekening blinken.

'Make Bey and Jay great again', zei de zielenknijper, en blijkbaar is rijkdom etaleren daartoe de aangewezen manier. Gouden badkamerkranen en Louis Vuitton-koffers in het refrein van 713, 'my great-great-grandchildren already rich' in Boss, en het nogal pedante 'pain comes with penthouse views, right?' in Heard About Us: veel dieper gaat het niet.

En voor een plaat die de mond vol heeft van dure cognac en kaviaar, blijven we muzikaal op onze honger zitten, net zoals wie op deze verrassingsrelease een reactie op de capriolen van Kanye West had verwacht.