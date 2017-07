The Afghan Whigs eren overleden gitarist met cover

The Afghan Whigs hebben een nieuwe opname uitgebracht, een cover van You Want Love van Pleasure Club. Daarmee eren ze Dave Rosser, hun gitarist die eind vorige maand overleed en ook bij Twilight Singers en Mark Lanegan speelde.

Tijdens het concert van Afghan Whigs in de AB droeg zanger Greg Dulli You Want Love nog op aan zijn onfortuinlijke strijdmakker, 'omdat we vaak samen naar die groep zijn gaan kijken'. In een mededeling voegt Dulli er nog aan toe dat ze er al 'jaren over spraken om het nummer op te nemen.'

Lees de rest van de recensie van het concert in de AB hier.

Het nummer kun je hieronder beluisteren of gratis downloaden op de site van The Afghan Whigs.