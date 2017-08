Techno uit IJsland en een wrattenzwijn uit New Jersey: dit willen wij zien op Pukkelpop

Anna of the North (vrijdag 18 augustus, Lift)

2017 is het jaar waarin Pop, met de P van Prinses, weer onbeschaamd zijn plaats inneemt binnen de salonfähige genres. Lorde, Kesha en Katy Perry vonden allemaal een nieuwe incarnatie en vormen samen met onder meer Charli XCX, Tove Lo en Halsey - die twee laatste spelen ook op Pukkelpop - een aardig kransje alternatieve Disneyprinsessen.

Waarom dan de Noorse Anna of the North? Omdat haar elektropop zo ijzig en tegelijk zo betoverend is dat onze lichaamstemperatuur niet meer weet wat te doen. Omdat ze pas nog de studio in dook met schandaalhiphopper Tyler, the Creator. En omdat we u trakteren op een elandfilet als u de hook in het refrein van nieuwe single Money de eerste twee weken nog uit uw hoofd krijgt.

At The Drive-In (zaterdag 19 augustus, Marquee)

Het heeft drie dagen en nachten geduurd, maar zelfs uw geteisterde trommelvliezen schreeuwen: 'Nóg!' Méér gitaargeweld. Tijd voor een portie posthardcorenostalgie met de (tweede) reünie van At the Drive-In uit El Paso, Texas. U weet wel, die gasten van The Mars Volta en Sparta. Zoek een stevig stel bovenarmen en drijf mee.

Bjarki (vrijdag 18 augustus, Castello)

Met Amelie Lens, Claptone, Fritz Kalkbrenner én een retroset van diens broer Paul hebben de technoliefhebbers genoeg mijnschachtdiepe beats om drie dagen onbezorgd in te boileren. En dan is er nog Bjarki, maar aan deze IJslander kun je je als pure technofan zwaar mispakken. Hij geraakte bekend met de bom I Wanna Go Bang, maar flirt sindsdien gulhartig met breakcore, ambient en rave. Slechts één ding staat vast: dansen zult u.

First Aid Kit (zaterdag 19 augustus, Club)

Het heeft drie dagen en drie nachten Pukkelpop geduurd - zelfs de blaren op uw voeten hebben blaren - en nu is het welletjes geweest. Genoeg gitaar- en technogeweld - zie ook: At The Drive-In. Tijd voor hemelse harmonieën van vrouwelijke, Zweedse makelij. Tijd voor de eerste zorgen van de zusjes Johanna en Klara Söderberg. Zoek u een welwillende schoot en drijf mee.

Ho9909 (zaterdag 19 augustus, Lift)

Als er deze editie één groep de authentieke Pukkelpopgeest belichaamt, is het wel Ho99o9 (spreek uit als: horror), een duo uit New Jersey dat raget against the machine met een kruising van experimentele hiphop en hardcorepunk. Even salonfähig als een wrattenzwijn met herpes en een tattoo van Karl Marx op zijn achterwerk die een molotovcocktail soldaat maakt. Smerig. Gevaarlijk. Dolletjes.

Nordmann (vrijdag 18 augustus, Lift)

Nordmann zal voor eeuwig bekend staan als 'die jazzband die tweede werd in Humo's Rock Rally'. De Gentenaars verenigen echter het beste van de twee wereld: al improviserend zoeken ze naar een haakje of aanknopingspunt om daar explosieve uithalen aan vast te hangen. Bereid u alvast voor op verse composities, want volgende maand is de nieuwe Nordmannplaat een feit.

Ray BLK

Toen rapster Ray BLK begin dit jaar werd verkozen tot BBC's Sound of 2017, had ze nauwelijks 3.000 Facebookvolgers. Vandaag staat de teller 'nog maar' op 26.000, maar mocht ze Tinie Tempah en Gorillaz al vervoegen in de studio. Pukkelpop is dus waarschijnlijk de laatste kans om haar - u mag ook Rita Ekwere zeggen - aan het werk te zien in haar huidige onder-de-radarstatus voor ze definitief de poorten openbeukt waar nu nog altijd de vuisten van Solange in staan.

TheColorGrey

De àllereerste act van Pukkelpop 2017 mag meteen in ons lijstje. TheColorGrey, Will Michiels voor de Antwerpse burgerlijke stand, mag het woensdagfeestje openen met hiphop vol straffe melodieën, geschoeid op dezelfde leest als de muziek van D'Angelo. Silence speaks, aldus zijn bekendste nummer, maar de muziek van TheColorGrey doet dat evenzeer.

Ty Segall (donderdag 17 augustus, Club)

Limburg heeft Mauro, San Francisco heeft Ty Segall. Op zijn negende en titelloze album liet de gitaarheld zich voor het eerst begeleiden door zijn gerodeerde liveband, met een strak, toegankelijker geluid tot gevolg. Vreest niet, losgelaten op de bühne toont The Freedom Band zich nog even ranzig en rücksichtslos als in de begindagen.

Vince Staples (donderdag 17 augustus, Dance Hall)

Met veel zijn ze niet present op deze Pukkelpop, de jonge zwarte garde. Ray BLK stippen we graag aan (zie hoger), Solange uiteraard ook. Daarnaast op ons to see-lijstje: hipsterfavoriete ABRA en vooral Vince Staples - of zoals we hem in de review van het prima, nu al opties op vele eindejaarslijstjes nemende Big Fish Theory omschreven: 'De droogste rapper van het moment, en ook een van de beste.'