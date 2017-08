Tamino dubbelt op Pukkelpop, ook Brutus aan line-up toegevoegd

Tamino stond al op de affiche van vrijdag; in het kader van De Nieuwe Lichting geeft hij een soloset. Maar de Belgisch-Egyptische poprevelatie zal een dag eerder ook al naar Kiewit afzakken, voor een extra concert, mét band, in de Club.

Een dag later mag Brutus, het postpunktrio rond drumster Stefanie Mannaerts, de feestelijkheden op de Main Stage openen - with a bang, dat spreekt.

Nog twee acts die aan het programma zijn toegevoegd: de Belgisch-Marokkaanse DJ Lady S treedt op de preparty van woensdag aan in de Dance Hall, de mathrockers van Six Hands - uit Eksel - doen vrijdag de Lift aan. En daarmee is de line-up van Pukkelpop 2017 compleet. Tot in Kiewit!