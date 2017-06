STUFF. remixen op je iPhone? Het kan vanaf nu

Wie de heren van Stuff, STUFF. voor de vrienden, een beetje kent, weet dat de heren niet vies zijn van wat experimenteren met elektronica. Hun nieuwste exploot is daar een goed voorbeeld van. Het kwintet ging namelijk in zee met het Waalse collectief Herrmutt Lobby en hun app Playground. Daarin kun je vanaf nu het nummer Strata remixen door simpelweg met je vingers over het scherm te glijden.

'We zijn al langer fan van Stuff en ontmoetten de band afgelopen zomer op Les Ardentes', zegt Pascal Demez van Herrmutt Lobby. 'Daar praatten we over de app en kwam meteen het voorstel om ook hun muziek mee in de catalogus op te nemen.'

Eerder kregen Le Motel, STGL en Free The Robots al een plaatsje in de app, maar de complexe, polyritmische muziek van Stuff. bleek nog een ander paar mouwen te zijn. 'Al vanaf het begin waarschuwden we de band dat het misschien onmogelijk zou zijn, maar we zijn toch blij dat we hebben doorgezet. Alles bij elkaar hadden we er drie keer meer tijd voor nodig dan voor een ander nummer.'

Voor wie andere muziekapps gewend is, lijkt Playground soms wat contra-intuïtief. Het meeste doe je namelijk niet door op het scherm te tikken, maar door te swipen. 'Een natuurlijkere beweging op een iPhone of iPad, zeker voor mensen zonder muzikale achtergrond. En daar is de app voor bedoeld', zegt Demez.

Voor wie het eens wil proberen: de app is gratis te downloaden voor iPhone en iPad. Binnen de app moet je Strata wel nog apart aankopen voor 3,49 dollar.