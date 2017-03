STUFF. dropt 'Strata' als voorsmaakje van tweede album

'Old Dreams New Planets', onder die banner zal het nieuwe album van Stuff. in de winkels liggen. Andrew Claes (ewi/sax), Lander Gyselinck (drums), Joris Caluwaerts (keyboards), Dries Laheye (bas) en Mixmonster Menno (turntables) vulden een schijfje met negen nieuwe nummers waarvan Strata als eerste single op het publiek werd losgelaten. Volgens de band herbergt de plaat 'een volledig andere maar even spannende sound' met invloeden van de groove, hip-hop, jazz en funk.

Strata debuteerde op Music Is My Sanctuary en kan je hier beluisteren.

Begin dit jaar dook Knack Focus met het Belgische vijftal in de studio voor de opnames van dit nieuwe album. Andrew Claes deed toen hun werkwijze uit de doeken: ''Lange geïmproviseerde studiosessies die we verknippen, via overdubs bijkleuren: dat is de ene helft van het nieuwe album. Vervolgens passen we die opnieuw aan op maat van een kolkende liveshow waarbij het publiek zich in het zweet kan dansen. De andere helft van het album bestaat uit strak gearrangeerde composities, gebaseerd op het beste van onze Hybrid Love-tournee, waarmee we in meerdere cultuurhuizen zijn gaan jammen.'

Voor het artwork van het album ging STUFF. ditmaal in zee met Yto Barrada, een Franse multimediakunstenaar die zijn tijd verdeelt tussen Tanger en New York City.