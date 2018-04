Studio Brussel organiseert geen Album 500 dit jaar

Studio Brussel zendt dit jaar geen Album 500 uit. Dat bevestigt muziekcoördinator Joris Jonckheer aan onze redactie.

Een jaartje overslaan is geen strategisch manoeuvre of een keuze tegen het album, legt Jonckheer uit. 'Eigenlijk zit er helemaal niks speciaals achter. Er is dit jaar gewoon geen ruimte voor de Album 500 tussen de vele andere muziekacties die wij doen, zoals wedstrijden en showcases.' Dat De Zwaarste Lijst, die rond rock- en metalplaten draait, moest worden verschoven van paasmaandag naar 1 mei - 'om praktische redenen', volgens Studio Brussel - maakte de puzzel alleen nog maar moeilijker te leggen.

De radiozender breekt zo met een traditie die sinds 1998 loopt. Oorspronkelijk kozen de luisteraars van Studio Brussel elk jaar rond Hemelvaartsdag hun honderd favoriete albums, sinds 2014 mogen ze er vijfhonderd selecteren. Of ze volgend jaar weer platen in de lijst kunnen stemmen, kan Jonckheer nog niet zeggen.

Vorig jaar topte Ten van Pearl Jam de lijst, gevolgd door AM van Arctic Monkeys en The Black Album van Metallica. Naast Ten geraakten in twintig jaar tijd amper twee albums op de eerste plaats in de Album 500: Nevermind van Nirvana en OK Computer van Radiohead.