Streaming belangrijkste manier om muziek te beluisteren in Amerika

In totaal waren er volgens de Nielsen cijfers in 2016 meer dan 251 miljard audiofragmenten gestreamd, meteen een toename met 76% ten opzichte van het jaar daarvoor, en goed voor 38% van de totale muziekmarkt. Hiermee is muziekstreaming voor het eerst in de Verenigde Staten belangrijker dan de digitale verkoop van muziek (digitale albums + digitale tracks). Op een doorsnee dag in 2016 werden er gemiddeld meer songs gestreamd dan dat er op een heel jaar werden gedownload.

Een deel van het succes van streaming zou volgens Nielsen toe te schrijven zijn aan het feit dat streaming het voorkeurplatform is van R&B- en hip-hop fans, genres die samen 22% van de muziekmarkt vertegenwoordigen.

Rock is globaal genomen de meest populaire muziek met een marktaandeel van 29%, maar vertegenwoordigt slechts 20% van de streaming markt.

Dat hip-hop streaming zo belangrijk is geworden, daar is de muziek van Drake zeker niet vreemd aan. Nog volgens Nielsen is hij de belangrijkste artiest van 2016, die zowat 5,4 miljard dollar opstreek aan streaming van zijn muziek. Zijn album Views werd meer dan 3 miljard keer gestreamd. Op de tweede plaats komt Adele's album 25 met slechts 457 miljoen streams.